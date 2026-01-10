ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सपा का हंगामा, Akhilesh Yadav ने भाजपा और चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

Akhilesh Yadav Voter List Issue: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भाजपा, राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आते ही सपा की आशंकाएं सही साबित हो गई हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों का धन्यवाद किया और नए साल की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को मिलकर निरंतर प्रयास करते रहना होगा।