चप्पल में एनकाउंटर वाले डीके शाही को वीरता पुरस्कार, मंगेश यादव एनकाउंटर से मिली पहचान, 16 पुलिसकर्मी सम्मानित

यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, डीके शाही का जन्म 1974 में हुआ और वे मूल रूप से देवरिया जिले के रहने वाले हैं। वर्ष 2019 में उन्हें डीएसपी के पद पर प्रमोशन मिला। उनकी पत्नी ऋतु शाही भाजपा की नेता हैं और मंगेश यादव एनकाउंटर से कुछ समय पहले ही उन्हें उत्तर प्रदेश महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। डीके शाही पहली बार 2004 में सुर्खियों में आए, जब उन्होंने इनामी बदमाश देवेंद्र उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार किया था। सुल्तान पर दो सिपाहियों की हत्या का आरोप था और उस पर 1 लाख रुपये का इनाम था।