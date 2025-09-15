Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

‘परेशान न हों, इलाज में मदद करेगी सरकार’, जनता दर्शन में सीएम योगी का बड़ा ऐलान

'जनता दर्शन' में 50 से अधिक लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। रायबरेली से आए किडनी और हृदय रोगी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के निर्देश दिए।

लखनऊ

Aman Pandey

Sep 15, 2025

CM Yogi
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' किया।PC: IANS

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' किया। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश भर से आए हर पीड़ित के पास पहुंचे, उनकी शिकायतें सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया।

सीएम ने इलाज के लिए एस्टीमेट मंगवाने को कहा

'जनता दर्शन' में रायबरेली के थाना खीरो के ग्राम बरवलिया का एक युवक पहुंचा। उसने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनके पिता किडनी, हृदय व यूरिन की बीमारी से पीड़ित हैं। प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने में अब आर्थिक दिक्कत आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने इलाज के लिए अस्पताल से एस्टीमेट भी मंगवाने को कहा।

'8 वर्ष से हर जरूरतमंद की सहायता कर रही सरकार'

'जनता दर्शन' में इलाज के लिए आर्थिक सहायता को लेकर कई फरियादियों ने प्रार्थना पत्र दिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से कहा कि सरकार हर जरूरतमंद मरीज को इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। आप भी अस्पताल से एस्टीमेट बनवाकर भिजवाएं। आपके इलाज के खर्च की चिंता सरकार करेगी। सरकार विगत 8 वर्ष से हर जरूरतमंद को निरंतर आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है।

बच्चों को दुलार और मरीजों को सहारा

'जनता दर्शन' में कई फरियादियों के साथ बच्चे भी आए, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुलार भी किया। बच्चों के सिर पर हाथ रखकर अपनत्व का अहसास कराया। सीएम योगी ने सभी बच्चों को चॉकलेट भी दिए।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''जन-जन की सुरक्षा, समृद्धि व खुशहाली महाराज जी की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' में आए लोगों की समस्याएं सुनीं एवं अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया।''

Updated on:

15 Sept 2025 01:07 pm

Published on:

15 Sept 2025 01:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘परेशान न हों, इलाज में मदद करेगी सरकार’, जनता दर्शन में सीएम योगी का बड़ा ऐलान

