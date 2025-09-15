‘परेशान न हों, इलाज में मदद करेगी सरकार’, जनता दर्शन में सीएम योगी का बड़ा ऐलान

'जनता दर्शन' में रायबरेली के थाना खीरो के ग्राम बरवलिया का एक युवक पहुंचा। उसने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनके पिता किडनी, हृदय व यूरिन की बीमारी से पीड़ित हैं। प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने में अब आर्थिक दिक्कत आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने इलाज के लिए अस्पताल से एस्टीमेट भी मंगवाने को कहा।