उत्तराखंड में दर्जनों नए मदरसों को जल्द मिलेगी मान्यता, तैयारी शुरू

Recognition of new madrassas in Uttarakhand:उत्तराखंड में बड़ी संख्या में नए मदरसों को मान्यता देने और पहली बार मदरसा बोर्ड का पाठ्यक्रम बनने का रास्ता साफ हो गया है। मदरसा बोर्ड की ओर से मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या समेत छह कमेटियों के गठन पर मुहर लग गई है।

लखनऊ•Sep 23, 2024 / 08:08 am• Naveen Bhatt

उत्तराखंड में जल्द ही बड़ी संख्या में मदरसों को मान्यता मिलेगी

Recognition of new madrassas in Uttarakhand:उत्तराखंड में जल्द ही बड़ी तादात में दर्जनों नए मदरसों को मान्यता मिलने वाली है। पिछले दिनों बोर्ड बैठक में कमेटियों के गठन समेत कई अहम बिंदुओं पर फैसला लिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इसकी पुष्टि कर जल्द विस्तृत मिनट्स जारी करने की बात कही है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 416 मदरसे संचालित हैं, जिनमें हजारों छात्र-छात्राएं पढ़ती हैं। मदरसा बोर्ड का सिलेबस बोर्ड गठन के बाद से ही नहीं बन सका है। मान्यता समिति पिछले चार साल से नहीं है। 18 मार्च 2020 को पिछली मान्यता समिति की बैठक हुई थी। उनमें से 61 नए मदरसों की मान्यता और 40 मदरसों के नवीनीकरण की फाइलें धूल फांक रही है। बड़ी संख्या में मदरसों ने कमेटी नहीं होने की वजह से आवेदन ही नहीं किया है। करीब एक साल बाद अब बोर्ड बैठक हुई, जिसमें अब इन कमेटियों पर मुहर लग गई है।