मतदाता सुनवाई में बड़ी राहत, अब खुद उपस्थित होना जरूरी नहीं, परिजन कर सकेंगे दस्तावेज जमा

एसआइआर के तहत मतदाता सूची में 1.04 करोड़ ऐसे मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जिनकी जानकारी वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाई थी। इन मतदाताओं को ही अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सभी को पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित 13 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। पहले चरण में नोटिस जारी होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने यह मांग की थी कि उनकी जगह परिवार का कोई अन्य सदस्य या मित्र दस्तावेज जमा कर सके। अब यह मांग स्वीकार कर ली गई है।