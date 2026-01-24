‘बीमारू से बेमिसाल बना उत्तर प्रदेश’, PM मोदी ने 76 वर्ष की यात्रा को सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई दी है।
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई प्रमुख हस्तियों ने शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्धि में अमूल्य योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। डबल इंजन सरकार और विकास को समर्पित यहां के लोगों की सहभागिता से हमारे इस राज्य ने बीते नौ वर्षों में बीमारू से बेमिसाल प्रदेश बनने का सफर तय किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश की प्रगति को गतिशील बनाए रखने में उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य बहुत काम आने वाला है।"
इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की यह धरती भारत की विकास यात्रा में एक मजबूत आधार स्तंभ रही है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। मैं इस राज्य के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं।"
‘डबल इंजन सरकार में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा यूपी’
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर लिखा, "उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों-बहनों को प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति की अमूल्य विरासत से सिंचित, गंगा-यमुना की पावन और उर्वर भूमि उत्तर प्रदेश वह धरती है, जिसने राष्ट्र को संस्कृति, साधना, शक्ति और संकल्प के मार्ग पर सदैव अग्रसर किया है। आज डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश विकास और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश के सदैव प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की कामना करता हूं।"
बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को राज्य सरकार वैश्विक स्तर पर मना रही है। 'यूपी दिवस' का मुख्य कार्यक्रम लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा। जिला स्तर पर मंत्री और पदाधिकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गांव-ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अलग-अलग कला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर पांच ऐसे लोगों को उत्तर गौरव सम्मान भी दिया जाएगा, जिन्होंने राज्य को पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
