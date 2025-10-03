‘जब तक देश में BJP की सरकार है इसे कोई जेल में नहीं डाल सकता’,अब रोहिणी ने चंद्रशेखर की सीक्रेट फोटो कर दी वायरल

पोस्ट को शेयर करते हुए डॉ. रोहिणी घावरी ने लिखा,'' लड़की को प्रेमजाल में फसानें के लिए सारी हद्दे पार करने वाला क्या बहुजन आंदोलन का वारिस बनेगा? इसने कहा था जब तक देश में बीजेपी की सरकार है इसे कोई जेल में नहीं डाल सकता तो ठीक है जनता की अदालत में तो फैसला होगा कौन सही है कौन गलत !! इसने मेरे सम्मान से खेला है अब मैं इसका सम्मान बचने नहीं दूंगी समाज में !! भरोसे का कत्ल कर के सामाजिक चीरहरण कराया मेरा अब तू बता कैसा लगता है अपमानित होना !! जैसे को तैसा जरूरी है वरना दुनिया मूर्ख समझती है !!''