‘जब तक देश में BJP की सरकार है इसे कोई जेल में नहीं डाल सकता’,अब रोहिणी ने चंद्रशेखर की सीक्रेट फोटो कर दी वायरल

Chandrashekhar Rohini Case Update: अब डॉ. रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर की सीक्रेट फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। जानिए उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए क्या लिखा?

2 min read

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 03, 2025

dr rohini ghavari now made mp chandrashekhar secret photo go viral on x

अब रोहिणी ने चंद्रशेखर की सीक्रेट फोटो कर दी वायरल। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Chandrashekhar Rohini Case Update: इंदौर की PHD शोधार्थी डॉ. रोहिणी घावरी ने एक बार फिर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है।

X पर डॉ. रोहिणी घावरी ने किया पोस्ट

पोस्ट को शेयर करते हुए डॉ. रोहिणी घावरी ने लिखा,'' लड़की को प्रेमजाल में फसानें के लिए सारी हद्दे पार करने वाला क्या बहुजन आंदोलन का वारिस बनेगा? इसने कहा था जब तक देश में बीजेपी की सरकार है इसे कोई जेल में नहीं डाल सकता तो ठीक है जनता की अदालत में तो फैसला होगा कौन सही है कौन गलत !! इसने मेरे सम्मान से खेला है अब मैं इसका सम्मान बचने नहीं दूंगी समाज में !! भरोसे का कत्ल कर के सामाजिक चीरहरण कराया मेरा अब तू बता कैसा लगता है अपमानित होना !! जैसे को तैसा जरूरी है वरना दुनिया मूर्ख समझती है !!''

चंद्रशेखर आजाद का फोटो भी शेयर किया

पोस्ट को शेयर करते हुए डॉ. रोहिणी घावरी ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक फोटो भी शेयर किया है। मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है।

दुल्हन बनने का सपना अब टूट चुका है

रोहिणी का कहना है कि जिस उम्र में उन्हें शादी करके खुशहाल जीवन बिताना था, उस उम्र में वे इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस विवाद के चलते वह इतनी बदनाम हो गई हैं कि अब जीवनभर अविवाहित रहना पड़ेगा। उन्होंने भावुक होकर लिखा – “मेरा भी सपना था दुल्हन बनने का, लेकिन अब सब खत्म हो गया है।”

पुराने आरोप और नए सबूतों से विवाद गहराया

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब डॉ. रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी उन्होंने उनके साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट्स और संदेश साझा किए थे। आरोप लगाया था कि सांसद ने चुनाव से पहले उन्हें सराहा और बाद में नजरअंदाज कर दिया। नए आरोपों के बाद मामला और गरमाता जा रहा है।

Published on:

03 Oct 2025 04:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जब तक देश में BJP की सरकार है इसे कोई जेल में नहीं डाल सकता’,अब रोहिणी ने चंद्रशेखर की सीक्रेट फोटो कर दी वायरल

