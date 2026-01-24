24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Crime: शराब की एक रात ने छीन ली युवक की जिंदगी, सुबह नहर किनारे मिली लाश से मचा कोहराम

UP Crime Update: राजधानी लखनऊ में शराब पार्टी के बाद दोस्तों के बीच हुए विवाद ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। नगराम थाना क्षेत्र में सुबह नहर की पटरी के पास 22 वर्षीय युवक का शव मिला। रात में साथियों संग शराब पीने के बाद हुए झगड़े में उसकी मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 24, 2026

राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस सभी पहलुओं से कर रही जांच (Source: Police Media Cell)

राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस सभी पहलुओं से कर रही जांच (Source: Police Media Cell)

UP Crime News: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब नगराम थाना क्षेत्र के गुलाल खेड़ा गांव के पास शारदा नहर हैदरगढ़ शाखा की बाईं पटरी पर एक युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान 22 वर्षीय ओमप्रकाश के रूप में हुई है, जो इसी गांव का निवासी था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गुरुवार रात युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में गंभीर घटना में बदल गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है।

सुबह ग्रामीणों ने देखा शव, मच गई अफरा-तफरी

शुक्रवार सुबह जब गांव के कुछ लोग नहर की ओर टहलने और खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने नहर की पटरी के किनारे एक युवक का शव पड़ा देखा। पहले तो लोगों को लगा कि कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है, लेकिन पास जाकर देखने पर युवक के शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

मौके पर पहुंची पुलिस, शव की कराई शिनाख्त

सूचना मिलते ही नगराम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव की तलाशी लेने पर युवक के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसकी पहचान ओमप्रकाश पुत्र (परिजनों के अनुसार) निवासी गुलाल खेड़ा के रूप में हुई। युवक की पहचान होते ही उसके परिवार वालों को सूचना दी गई। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां कोहराम मच गया। मां-बाप और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

रात में दोस्तों के साथ पी थी शराब

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि ओमप्रकाश गुरुवार रात अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के आसपास ही शराब पी रहा था। शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर दोस्तों के बीच कहासुनी हो गई, जो धीरे-धीरे विवाद में बदल गई। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद ओमप्रकाश की मौत कैसे हुई, यह अभी जांच का विषय है।

हत्या या हादसा, हर एंगल से जांच

पुलिस इस पूरे मामले को हत्या, दुर्घटना और आपसी झगड़े के सभी संभावित पहलुओं से जांच रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। शरीर पर चोट के निशान हैं या नहीं, यह भी पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस ने मृतक के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी है और घटना के समय उसके साथ मौजूद लोगों की पहचान की जा रही है।

फॉरेंसिक टीम ने भी जुटाए साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। नहर की पटरी के आसपास शराब की बोतलें और अन्य सामान भी मिलने की जानकारी सामने आई है, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक की मौत घटनास्थल पर ही हुई या उसे कहीं और से लाकर यहां फेंका गया।

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मृतक के परिजनों का कहना है कि ओमप्रकाश का किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था, लेकिन शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में उसके साथ मारपीट की गई हो सकती है। परिजनों ने आशंका जताई है कि उनके बेटे की हत्या की गई है और मामले को छुपाने के लिए शव को नहर की पटरी के पास फेंक दिया गया। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों में दहशत, कानून-व्यवस्था पर सवाल

घटना के बाद गुलाल खेड़ा गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में शराबखोरी बढ़ती जा रही है और आए दिन विवाद की घटनाएं सामने आती हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध शराब बिक्री और देर रात तक होने वाली शराब पार्टियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

पुलिस अधिकारियों का बयान

नगराम थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मृतक के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है और सभी तथ्यों को जुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि हत्या की पुष्टि होती है तो दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि युवक की मौत किन कारणों से हुई। रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस अगली कार्रवाई को अंतिम रूप देगी। इस घटना ने एक बार फिर शराब के नशे में होने वाले विवादों और उनसे उपजने वाली गंभीर घटनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Bank Holiday: चार दिन ठप रहेगी बैंकिंग व्यवस्था, हड़ताल और अवकाश ने बढ़ाई ग्राहकों की चिंता, पहले निपटाएं जरूरी काम
लखनऊ
24 से 27 जनवरी तक बैंकिंग सेवाएं रहेंगी बाधित, पहले निपटा लें जरूरी काम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 07:33 am

Published on:

24 Jan 2026 07:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Crime: शराब की एक रात ने छीन ली युवक की जिंदगी, सुबह नहर किनारे मिली लाश से मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ये वही राज्य है जिसने 8 प्रधानमंत्री दिए…नाम है ‘उत्तर प्रदेश’ , 6 बार नाम बदलकर मिली नई पहचान

up diwas 2026, up diwas 2026 news, up news, up diwas prerna sthal, up diwas amit shah
लखनऊ

राहुल गांधी दो नाव की सवारी कर रहे हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते : बृजभूषण

सुल्तानपुर में निजी कार्यक्रम के दौरान बोले पूर्व सांसद, कई मुद्दों पर खुलकर रखे विचार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

काशी से संगम तक संकटमोचक बने केशव मौर्य, धर्मसंकट में भाजपा सरकार को संभालने की फिर निभाई भूमिका

संकट से पुरुषार्थ उबारे, धर्मसंकट से ‘केशव’ (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी दिवस-2026 : तीन दिवसीय भव्य महोत्सव, अमित शाह करेंगे उद्घाटन, शुभांशु शुक्ला, अलख पांडेय समेत 5 को मिलेगा गौरव सम्मान

लखनऊ

अस्पताल में भर्ती नृत्य गोपाल दास महाराज से मिलने पहुंचे सीएम योगी, विहिप के हैं संस्थापक

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.