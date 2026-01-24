UP Crime: शराब की एक रात ने छीन ली युवक की जिंदगी, सुबह नहर किनारे मिली लाश से मचा कोहराम

राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस सभी पहलुओं से कर रही जांच (Source: Police Media Cell)
UP Crime News: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब नगराम थाना क्षेत्र के गुलाल खेड़ा गांव के पास शारदा नहर हैदरगढ़ शाखा की बाईं पटरी पर एक युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान 22 वर्षीय ओमप्रकाश के रूप में हुई है, जो इसी गांव का निवासी था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गुरुवार रात युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में गंभीर घटना में बदल गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है।
शुक्रवार सुबह जब गांव के कुछ लोग नहर की ओर टहलने और खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने नहर की पटरी के किनारे एक युवक का शव पड़ा देखा। पहले तो लोगों को लगा कि कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है, लेकिन पास जाकर देखने पर युवक के शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
सूचना मिलते ही नगराम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव की तलाशी लेने पर युवक के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसकी पहचान ओमप्रकाश पुत्र (परिजनों के अनुसार) निवासी गुलाल खेड़ा के रूप में हुई। युवक की पहचान होते ही उसके परिवार वालों को सूचना दी गई। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां कोहराम मच गया। मां-बाप और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि ओमप्रकाश गुरुवार रात अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के आसपास ही शराब पी रहा था। शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर दोस्तों के बीच कहासुनी हो गई, जो धीरे-धीरे विवाद में बदल गई। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद ओमप्रकाश की मौत कैसे हुई, यह अभी जांच का विषय है।
पुलिस इस पूरे मामले को हत्या, दुर्घटना और आपसी झगड़े के सभी संभावित पहलुओं से जांच रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। शरीर पर चोट के निशान हैं या नहीं, यह भी पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस ने मृतक के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी है और घटना के समय उसके साथ मौजूद लोगों की पहचान की जा रही है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। नहर की पटरी के आसपास शराब की बोतलें और अन्य सामान भी मिलने की जानकारी सामने आई है, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक की मौत घटनास्थल पर ही हुई या उसे कहीं और से लाकर यहां फेंका गया।
मृतक के परिजनों का कहना है कि ओमप्रकाश का किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था, लेकिन शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में उसके साथ मारपीट की गई हो सकती है। परिजनों ने आशंका जताई है कि उनके बेटे की हत्या की गई है और मामले को छुपाने के लिए शव को नहर की पटरी के पास फेंक दिया गया। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
घटना के बाद गुलाल खेड़ा गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में शराबखोरी बढ़ती जा रही है और आए दिन विवाद की घटनाएं सामने आती हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध शराब बिक्री और देर रात तक होने वाली शराब पार्टियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
नगराम थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मृतक के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है और सभी तथ्यों को जुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि हत्या की पुष्टि होती है तो दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि युवक की मौत किन कारणों से हुई। रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस अगली कार्रवाई को अंतिम रूप देगी। इस घटना ने एक बार फिर शराब के नशे में होने वाले विवादों और उनसे उपजने वाली गंभीर घटनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
