UP Crime: शराब की एक रात ने छीन ली युवक की जिंदगी, सुबह नहर किनारे मिली लाश से मचा कोहराम

UP Crime News: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब नगराम थाना क्षेत्र के गुलाल खेड़ा गांव के पास शारदा नहर हैदरगढ़ शाखा की बाईं पटरी पर एक युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान 22 वर्षीय ओमप्रकाश के रूप में हुई है, जो इसी गांव का निवासी था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गुरुवार रात युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में गंभीर घटना में बदल गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है।