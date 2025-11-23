Electric Car Fire: चलती नेक्सन इलेक्ट्रिक कार में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान; फायर ब्रिगेड ने काबू पाया

स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब 10 बजे के आसपास अचानक कार से धुआँ उठना शुरू हुआ। शुरू में लगा कि इंजन में कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में कार से तेज़ चिंगारियां निकलने लगीं और आग फैलती चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में बैठे लोग तुरंत दरवाजे खोलकर बाहर निकले। कुछ लोग भागते-भागते मदद के लिए चिल्ला भी रहे थे। कुछ देर में कार का पूरा आगे का हिस्सा लपटों में घिर गया। लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। हालांकि इलेक्ट्रिक कार होने के कारण शुरुआती आग पर नियंत्रण पाना आसान नहीं था, लेकिन आग को फैलने से रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने भी दूरी बनाते हुए सुरक्षा के कदम उठाए।