मार्केट में लॉन्च हुआ एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर, कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बनेगा खाना, दाम भी कम

Extra Fast Cylinder Launched in Lucknow Know About its Features- इंडियन ऑयल (Indian Oil) ने व्यवसायिक ग्राहकों के लिए ऐसा सिलेंडर तैयार किया है जो ईंधन की कम खपत करेगा। दरअसल, इंडेन ने लखनऊ सहित कई जिलों में एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर लॉन्च किया है। इस सिलेंडर के इस्तेमाल से कम समय में ही खाना जल्दी बन सकेगा।