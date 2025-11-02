ज्वेलरी स्टोर से महिला कर्मचारी 2.5 करोड़ का सोना चुराकर हो गई फरार, लोन चुकाया… प्लॉट खरीदा

यह घटना गोमतीनगर थाना क्षेत्र में मामला मेसर्स हरसहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर का है, जहां काम करने वाली बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोमल श्रीवास्तव पर आरोप है कि उसने कंपनी से लगभग ढाई किलो सोना और करोड़ों के गहने चुरा लिए। मामला तब सामने आया जब कंपनी ने धनतेरस से एक दिन पहले स्टॉक चेक किया। जांच में पता चला कि बायबैक के माध्यम से लिए गए कुछ आभूषण गायब हैं।