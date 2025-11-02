Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

ज्वेलरी स्टोर से महिला कर्मचारी 2.5 करोड़ का सोना चुराकर हो गई फरार, लोन चुकाया… प्लॉट खरीदा

लखनऊ गोमतीनगर थाना क्षेत्र में स्थित ज्वेलरी स्टोर में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। ज्वेलरी स्टोर के मालिक ने बताया कि महिला 2.5 करोड़ का सोना लेकर फरार हो गई है।

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 02, 2025

प्रतीकात्मक फोटो, PC- IANS

लखनऊ: लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र में स्थित ज्वेलरी स्टोर में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला कर्मचारी स्टोर से करोड़ों का सोना लेकर फरार हो गई। मामला सामने आने के बाद आरोपी महिला कर्मचारी को चोरी का सामान लौटाने की मोहलत दी गई थी, लेकिन अब वह फरार है।

यह घटना गोमतीनगर थाना क्षेत्र में मामला मेसर्स हरसहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर का है, जहां काम करने वाली बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोमल श्रीवास्तव पर आरोप है कि उसने कंपनी से लगभग ढाई किलो सोना और करोड़ों के गहने चुरा लिए। मामला तब सामने आया जब कंपनी ने धनतेरस से एक दिन पहले स्टॉक चेक किया। जांच में पता चला कि बायबैक के माध्यम से लिए गए कुछ आभूषण गायब हैं।

कंपनी के स्टोर मैनेजर धीरज ने बताया कि कोमल श्रीवास्तव पिछले चार साल से कंपनी में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त थी और आभूषणों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसके पास थी। 15 और 16 अक्टूबर को उसने चालाकी से आभूषण अपने कपड़ों में छुपाकर चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज और आंतरिक जांच में यह साफ हो गया कि चोरी उसने ही की।

19 अक्टूबर को जब प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों ने कोमल से इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि चोरी किए गए सोने और गहनों को पति रितेश श्रीवास्तव की मदद से बेचकर प्रॉपर्टी खरीदी और कार का लोन चुका दिया।

उसने वादा किया कि 23 अक्टूबर तक चुराई गई संपत्ति वापस कर देगी, लेकिन 23 अक्टूबर तक न तो कोमल और न ही उसके पति ने संपत्ति वापस की और न ही कंपनी से संपर्क किया। प्रबंधक धीरज ढल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

Published on:

02 Nov 2025 08:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ज्वेलरी स्टोर से महिला कर्मचारी 2.5 करोड़ का सोना चुराकर हो गई फरार, लोन चुकाया… प्लॉट खरीदा

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

