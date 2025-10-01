Festival Bonus: दीपावली से पहले प्रदेश के 8 लाख कर्मियों को मिलेगा बोनस, अधिकतम ₹7000

बोनस की खबर आते ही कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इसे सरकार का स्वागत योग्य कदम बताया है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बोनस की राशि में और इजाफा किया जाना चाहिए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक पदाधिकारी ने कहा,"काफी समय से कर्मचारियों को महंगाई और आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली बोनस से निश्चित रूप से राहत मिलेगी। हम चाहते हैं कि सरकार भविष्य में इस राशि को बढ़ाने पर भी विचार करे।"दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने भी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जिनकी मासिक आय बहुत कम है।