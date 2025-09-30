Good News: अब घर बैठे ले सकेंगे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट,स्वास्थ्य मंत्री ने दी मरीजों को बड़ी सौगात

देश की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - आयुष्मान भारत ने सात वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में एक विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा, “आयुष्मान भारत ने करोड़ों लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब परिवारों को राहत दी है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि यह योजना भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति है।”