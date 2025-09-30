Heavy Rain UP: दिन में छाई शाम: कई जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

Heavy Rain Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। दिन में भी शाम जैसा अंधेरा छा गया। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली, गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने स्पष्ट किया है कि आने वाले 24 घंटों के भीतर कई जिलों में मध्यम से तीव्र वर्षा हो सकती है। वहीं, कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है।