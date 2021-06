राजधानी में बनेगा देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना को भी विस्तार

First Divyang Stadium will be open in Lucknow- राजधानी लखनऊ में देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम बनेगा। यह स्टेडियम शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुर्नवास विश्वविद्यालय में बनेगा।