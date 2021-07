यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन की उड़ी अफवाह, एसजीपीजीआई ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन

लखनऊ. Former CM Kalyan Singh Health Bulletin by SGPGI उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (Kalyan Singh) के निधन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों के बीच एसजीपीजीआई ने उनका हेल्थ बुलेटिन अपडेट किया है। बुलेटिन में बताया गया है कि पूर्व सीएम क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में भर्ती हैं और पहले से बेहतर हैं। वह हेमोडायनामिक रूप से स्थिर हैं। कल्याण सिंह तबियत में लगातार सुधार दिखा रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार कल्याण सिंह के चिकित्सीय महत्वपूर्ण मानदंड स्थिर हैं। कल्याण सिंह का इलाज सीसीएम, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के वरिष्ठ संकाय द्वारा किया जा रहा है। तीन जुलाई को कल्याण सिंक की तबियत बिगड़ने पर उन्हें भर्ती किया गया था।

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

कल्याण सिंह की तबियत को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जानकारी ले रहे हैं। तमाम अफवाहों के बीच उन्होंने ट्वीट किया कि कल्याण सिंह के पौत्र से बात कर उनका हालचाल जाना।

Countless people across India are praying for the speedy recovery of Kalyan Singh Ji. Yesterday @JPNadda Ji, CM @myogiadityanath Ji and others went to the hospital to meet him. I just spoke to his grandson and enquired about his health.