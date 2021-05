Whatsapp से जनरेट होगा बिजली का बिल, जानें तरीका

Generate Electricity Bill through Whatsapp in UP. उपभोक्ता को संबंधित कार्यकारी इंजीनियरों (एक्सईएन) (XEN) के व्हाट्सएप नंबर पर बिजली मीटर की रीडिंग की तस्वीरें भेजनी होंगी, जिसके बाद एसएमएस के जरिए उनके पास बिजली बिल पहुंच जाएगा।