राजस्थान में मिली गई स्वामी चिन्मयानंद पर आरप लगाने वाली छात्रा, डीजीपी ने कहा छात्रा पर पांच करोड़ मांगने का आरोप

लखनऊ. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को राजस्थान से बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP SIngh) ने छात्रा के बरामद होने की पुष्टि की। ओपी सिंह ने कहा कि शाहजहांपुर प्रकरण में कथित रूप से लापता लड़की को बरामद कर लिया गया है। वह राजस्थान में मिली है। सिंह ने बताया ‘हमारी टीमें पिछले चार पांच दिनों से कई जगहों पर फैली हुई थीं। लड़की को राजस्थान से बरामद किया गया है। लड़की को शाहजहांपुर लाया जाएगा' प्रकरण से जुडे और सवालों पर डीजीपी ने ब्यौरा बाद में साझा करने की बात कही।

लड़की पर पांच करोड़ रुपये मांगने का आरोप

डीजीपी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक, लड़की पर पांच करोड़ मांगने और पैसे न मिलने पर मीडिया ट्रायल में जाने की धमकी देने का आरोप है। मामले की उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

