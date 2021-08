Gold Rate Today: सोने की बढ़ी चमक, 220 रुपए हुआ महंगा, दीपावली तक और बढ़ेंगे भाव

लखनऊ. Gold Rate in Lucknow. राजधानी लखनऊ में शुक्रवार (27 August 2021) Gold Price in Lucknow Today को 24 कैरेट सोने की कीमत 50,780 रुपए per 10 gram है जो कल (26 August 2021) के मुकाबले 220 रुपए अधिक है। गुरुवार को 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 50,560 रुपए per 10 gram थी। वहीं, आज प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 46,550 रुपए per 10 gram है जो कल (26 August 2021) 46,350 रुपए per 10 gram थी। इसके अतिरिक्त 18 कैरेट सोने की कीमत 37,630 रुपए प्रति दस ग्राम है। गुरुवार को इसकी कीमत 37,465 रुपए थी। आमतौर पर गहनों के लिए लोग 22 या उससे कम कैरेट के गोल्ड ही खरीदते हैं।

Last 10 days Gold Price in Lucknow. 10 दिनों में दो सौ से तीन सौ का आया फर्क-

Gold Rate in Lucknow बीते दस दिनों की बात करें तो, लखनऊ में सोने के भाव में दो सौ से तीन सौ रुपए का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिनों में सोने के भाव बढ़ेंगे। खास तौर पर सितंबर मध्य के बाद। दीपावली के करीब 24 कैरेट सोना का भाव 54,000 रुपए प्रति दस ग्राम का आंकड़ा छू सकता है।

वहीं आमतौर पर Gold Investment के फायदे माने जाते हैं। मौजूदा वक्त में सोने में निवेश के कई विकल्प हैं। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, पेपर बॉन्ड, पेटीएम गोल्ड और फिजिकल गोल्ड आदि तरीकों से सोना की खरीदारी हो सकती है।

Today (27 August 2021) 24 Carat Gold Price Per Gram in Lucknow (INR)

Gram 24 Carat Gold 1 Gram 5078 INR 8 Gram 40624 INR 10 Gram 50780 INR 100 Gram 507800 INR

Today (27 August 2021) 22 Carat Gold Price Per Gram in Lucknow (INR)।

Gram 22 Carat Gold 1 Gram 4655 INR 8 Gram 37240 INR 10 Gram 46550 INR 100 Gram 465500 INR

22 and 24 Carat Gold Price in Lucknow (INR) last 10 days.