यूपी में रहने वालों के लिए खुशखबरी, इन आठ शहरों के लिए शुरू होंगी सस्ती उड़ानें

उत्तर प्रदेश के आठ शहरों के लिए जल्द ही सस्ती उड़ानें शुरू होंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके लिए गुरुग्राम की विमानन कंपनी को लाइसेंस दिया है।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गुरुग्राम की विमानन कंपनी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अन्तर्गत प्रदेश के आठ शहरों के लिए जल्द ही सस्ती उड़ान सेवा की शुरूआत करने जा रही है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गुरुग्राम की विमानन कंपनी को लाइसेंस भी जारी कर दिया है। जल्द ही नई उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। कंपनी 19 सीटर विमान उड़ाएगी। इससे प्रदेश वासियों को कम खर्च में सुविधापूर्ण सफर करने का मौका मिलेगा।

Good news for people living in UP cheap flights will start for these eight cities