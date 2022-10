बंद पड़े मकान से अचानक होने लगी चांदी के सिक्कों की बारिश, लूटने के लिए मची होड़

बदायूं के कस्बा बिल्सी में नगर पालिका की तरफ से जर्जर मकान को गिराया जा रहा था। तभी मकान की दीवार से चांदी के सिक्कों की बारिश होनी शुरू हो गई। सिक्के लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शहर के कस्बा बिल्सी में एक जर्जर मकान से अचानक चांदी के सिक्कों की बारिश होने लगी। दरअसल, ये मकान सिद्धपुर गांव निवासी माधवराम का है, जिसका बंटवारा होने के बाद निर्माण नहीं कराया गया था। जिसके कारण मकान की हालत काफी जर्जर हो चुकी थी। नगर पालिका की तरफ से इस खंडहरनुमा मकान की दीवार को जेसीबी से गिराने का कार्य चल रहा था। तभी एकाएक मकान की दीवार से चांदी के सिक्कों की बारिश होनी शुरू हो गई। जैसे ही यह नजारा वहां उपस्थित लोगों ने देखा तो उनमें सिक्के लूटने की होड़ मच गई। ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Silver coins suddenly started coming out of the closed house in Badaun