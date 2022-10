Budaun: घर में घुसकर सात महीने की गर्भवती महिला सहित दो बहनों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या

बदायूं के गांव शेखुपुरा में मंगलवार रात दो बहनों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। उनमें 22 वर्षीय लज्जावती पत्नी कमल सिंह सात माह की गर्भवती थी।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मंगलवार देर रात दो बहनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामला जिले के जरीफनगर थाना इलाके के शेखुपुरा गांव का है। यहां एक घर में 22 वर्षीय लज्जावती पत्नी कमल सिंह देर रात सोई हुई थी। वह सात माह की गर्भवती भी थी। उसका पति कमल सिंह हरियाणा प्राइवेट नौकरी करने गया था। ऐसे में घर में उसकी मदद को कोई दूसरा सदस्य नहीं था। जिसके चलते उसने अपनी छोटी बहन सात वर्षीय मंजू निवासी ग्राम मोहकमपुर जिला संभल को करीब 20 दिन पहले अपने घर बुला लिया था। मंगलवार की रात लज्जावती और मंजू अपने घर के बाहर पड़ी झोपड़ी में एक ही चारपाई पर सो रही थी। आरोप है कि कमल सिंह के दो भाइयों ने दोनों बहनों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।

Two sisters including pregnant woman were killed by an ax after entering the house in Budaun