यूपी के इस शहर में दीपावली पर खास मुहिम चलाएगी पुलिस, लोगों से कर रही ये अपील

उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में पुलिस दीवाली के खास मौके पर हर घर कैमरा नाम की मुहिम चलाएगी। इस मुहिम के जरिए शहरवासियों को अपने घरों और आसपास में सीसीटीवी लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

दीपावली का त्योहार आने में बस कुछ दिन ही बचे हैं। त्योहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में यूपी के गोरखपुर में पुलिस एक अनोखी मुहिम चलाने जा रही है। इस मुहिम के तहत शहर में करीब 170 जगहों पर लोगों की मदद से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दरअसल, हर घर कैमरा मुहिम की शुरुआत एडीजी अखिल कुमार ने की है। इसी कड़ी में उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस दीपावली के त्योहार पर सभी लोग अपने घर में कैमरा लगवा कर सुरक्षा का तोहफा दें। ऐसा करने से जहां एक तरफ लोगों के घर सुरक्षित होंगे तो वहीं दूसरी तरफ आसपास के लोगों को भी सुरक्षा मिल सकेगी।

