यूपी में रेटिंग के आधार पर नर्सिंग-पैरा मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देगी योगी सरकार

सीएम योगी ने मिशन निरामया अभियान का शुभारंभ करते कहा कि रेटिंग के आधार पर जिन कॉलेज में फैकल्टी, लेबारेटरी आदि मानकों पर खरी उतरेंगी, उन्हीं नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एसजीपीजीआई के कन्वेन्शन सेंटर में मिशन निरामया अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का मकसद नर्सिंग-पैरामेडिकल छात्र-छात्राओं को प्लेसमेंट में मदद दिलाना है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की रेटिंग कराई जाएगी। रेटिंग के आधार पर जिन कॉलेज में फैकल्टी, लेबारेटरी आदि मानकों पर खरी उतरेंगी उन्हीं नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि इस मामले में किसी की भी सिफारिश सुनने की जरूरत नहीं है।

Yogi government will recognize nursing and paramedical colleges on the basis of rating in UP