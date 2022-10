CM योगी आज करेंगे मिशन निरामया अभियान का शुभारंभ, नर्सिंग-पैरामेडिकल छात्रों को होगा लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एसजीपीजीआई के कन्वेन्शन सेंटर में मिशन निरामया अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का मकसद नर्सिंग-पैरामेडिकल छात्र-छात्राओं को प्लेसमेंट में मदद दिलाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है, जिससे छात्रों को अब रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एसजीपीजीआई के कन्वेन्शन सेंटर में मिशन निरामया अभियान का शुभारंभ करेंगे। इससे होगा ये कि नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती आएगी। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट, कैरियर काउंसिलिंग, आकांक्षी कैरियर बनाने में मदद मिल सकेगी। इस बारे में बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पाठक बताया कि मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की अहम भूमिका होती है। इसलिए सरकार की ये कोशिश मील का पत्थर साबित होगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद रहेंगे।

