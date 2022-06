विश्व में 62 नंबर पर भारत, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में UP नंबर 2 - रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

Defence Minister on Ground Breaking Ceremony देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह मेरा संसद क्षेत्र है इसीलिए शायद मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया गया है। 'उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सारा विजन प्रधानमंत्री का है और उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है।

UP in Ease of Doing Business योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई व दिशा देने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों के प्रति लगन कर्मठता व ईमानदारी की वजह से ही इज ऑफ डूइंग मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री की वजह से भारत 62 नंबर पर दुनिया में पहुंच चुका हूं। प्रधानमंत्री के कार्य से अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। आप सभी लोगों प्रदेश में जिस प्रकार इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है, वह स्वागत योग्य है। इससे अब व्यापार और रोजगार तेजी से बढ़ेगा।