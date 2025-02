Heavy Rain in UP: उत्तर प्रदेश में आगामी मौसम: तेज बारिश, तापमान में गिरावट और तूफान की संभावना

Heavy Rain and Storm: उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक तेज बारिश और तूफान की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। लखनऊ समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

Heavy Rain and Storm Alert in UP: उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट और तूफान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।