लखनऊ. यूपी बोर्ड परीक्षाएं (UP Board Exam 2020) की परीक्षाएं 18 फरवरी से होंगी। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं (Intermediate UP Board exam m 2020) 6 मार्च और हाईस्कूल की परीक्षाएं (Highschool UP Board Exam 2020) 3 मार्च तक चलेंगी। यूपी बोर्ड की 2020 में होने वाली हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन लेने और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने की समय सीमा तय कर दी गई है। बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षार्थियों के 10वीं और 12वीं में प्रवेश लेने तथा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त होगी। 10 अगस्त तक ऐसे परीक्षार्थियों के शुल्क ट्रेजरी में जमा कराने होंगे और 16 अगस्त की रात 12 बजे तक संस्था के प्रधान द्वारा कोषागार में जमा किए गए परीक्षा शुल्क की सूचना तथा परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। 10 अगस्त के बाद लिए जाने वाले शुल्क पर प्रति छात्र 100 रुपए विलंब शुल्क लिया जाएगा, जिसे चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करना होगा। विलंब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुरू की सूचना और परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरण वेबसाइट पर 20 अगस्त अपलोड करने होंगे। 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए गए विवरणों की चेक लिस्ट प्राप्त की जाएगी जबकि 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच उनमें संशोधन किया जा सकेगा।

कैसे होगा आवेदन

- आवेदन की वेबसाइट 11 जुलाई को खुलेगी।

- पांच आगस्त तक कक्षा 10 व 12 में प्रवेश व शुल्क जमा कराएं।

- 10 अगस्त तक प्रधानाचार्य परीक्षा शुल्क एकमुश्त कोषागार में जमा कराएंगे

- 16 अगस्त परीक्षा शुल्क व शैक्षिक विवरण अपलोड कराएंगे

- 10 अगस्त के बाद - 16 अगस्त तक 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ

- 20 अगस्त विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क व शैक्षिक विवरण अपलोड

- 21 से 31 अगस्त अपलोड छात्र-छात्राओं के विवरण की चेकलिस्ट

- 01 से 10 सितंबर तक जांच बाद विवरण में संशोधन

त्रुटि हुई तो क्या करें छात्र

छात्र-छात्रा व उनके माता-पिता के नाम के अलावा जन्म तारीख में किसी तरह की त्रुटि होने पर सिर्फ अभिभावक ही नहीं कक्षाध्यापक व कॉलेज प्रधानाचार्य भी जिम्मेदार होगा। निर्देश है कि कालेज आधारभूत सूचनाएं छात्र-छात्राओं से लिखवाकर लें, उस पर अभिभावक, कक्षाध्यापक व प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर कराकर वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। बोर्ड सचिव ने बताया कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को तय तारीखों में ही वेबसाइट पर उपलब्ध व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करके उसे पूरित करते हुए अपने शैक्षिक अर्हता के साक्ष्यों सहित परीक्षा शुल्क की नकद धनराशि अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य को उपलब्ध करानी होगी।

