एक और शून्य नंबर वाले वाहनों का नवंबर से होगा चालान, जानें एचएसआरपी लगवाने की तिथियां

High Security Number Plate Vehicles with 1 and 0 Will be Challan- एक और शून्य नंबर वाले वाहनों के एचएसआरपी न होने पर नवंबर से चालान होगा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के निर्देश प्रदेश शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने जारी किए हैं।