हाईवे का सफर होगा महंगा, एक अप्रैल से बढ़ जाएगा टोल टैक्स

Published: March 27, 2022 09:54:46 am

एक अप्रैल से हाईवे पर सफर करना महंगा होने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) टोल टैक्स में 65 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रही है। सभी तरह के वाहनों के लिए अलग दरें जारी की गई हैं। कमर्शियल वाहनों में 65 रुपये की बढ़त की गई है तो वहीं हल्के वाहनों पर एक तरफ के लिए प्रति वाहन 10 रुपये की बढ़त की गई है। एनएचआई कानपुर हाईवे पर नवाबगंज, फैजाबाद हाईवे पर अहमदपुर, रोहिणी और रायबरेली हाईवे पर दखिना पर वसूली होती है। बढ़ी दरें 31 मार्च रात 12 बजे से लागू होंगी।

Highway Travel to become Expensive Toll Tax Increase from 1st April