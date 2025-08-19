69000 Teacher Recruitment Protest: वोट के लिए हिंदू, नौकरी के लिए दलित बना दिया गया: 69 हजार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा

69000 Teacher Protest: 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धैर्य अब जवाब देता दिख रहा है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में बार-बार सुनवाई टलने और पिछले पाँच साल से न्याय न मिलने के कारण उनका गुस्सा खुलकर सड़क पर उतर आया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर मामले को लटका रही है। वे कहते हैं कि पिछले बारह महीनों से सुप्रीम कोर्ट में एक भी प्रभावी सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि सरकार की ओर से अधिवक्ता पेश ही नहीं हो रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाहनों में भरकर इको गार्डन भेज दिया, लेकिन अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो वे प्रतिदिन लखनऊ में धरना देंगे और भाजपा नेताओं के आवास का घेराव जारी रखेंगे।