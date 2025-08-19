Om Prakash Rajbhar Statement: मदरसों में भी अब आयोग से नियुक्ति होगी”-ओमप्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान

Rajbhar Statement Azamgarh: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सोमवार को विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जल्द ही मदरसों में भी शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से होगी। “यूपी बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई की तरह मदरसा बोर्ड में भी पठन-पाठन की व्यवस्था लागू की जाएगी,” उन्होंने कहा। नेहरू हाल में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंत्री राजभर ने विपक्ष पर “भ्रम फैलाने” का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) को सच सुनने की आदत नहीं है और वह केवल जनता को गुमराह करने में लगी हुई है।