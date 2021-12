टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले ललित उपाध्याय को यूपी पुलिस में विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है। ललित कुमार उपाध्याय टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पद जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख अंग रहे हैं।

Hockey Player Lalit Upadhyay Became Special Officer in UP Police