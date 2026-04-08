8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Lucknow Crime: आशियाना में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म: पांच आरोपी गिरफ्तार, इलाके में भारी आक्रोश

Lucknow के आशियाना में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से सनसनी फैल गई, पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Apr 08, 2026

लखनऊ: आशियाना क्षेत्र में नाबालिग से जुड़ी गंभीर आपराधिक घटना, पांच आरोपी गिरफ्तार; जांच जारी (Source: Police Media Cell)

लखनऊ: आशियाना क्षेत्र में नाबालिग से जुड़ी गंभीर आपराधिक घटना, पांच आरोपी गिरफ्तार; जांच जारी (Source: Police Media Cell)

Lucknow Minor Gang: राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र से एक गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित रूप से हिंसा और दुष्कर्म की वारदात का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच प्रक्रिया जारी है।

निर्माणाधीन भवन में हुई घटना का आरोप

पुलिस से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पीड़िता एक नाबालिग है जो अपने दैनिक कार्य से घर लौट रही थी। इसी दौरान वह एक निर्माणाधीन भवन में रुकी, जहां कथित रूप से पहले से मौजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके साथ गंभीर अपराध किया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

सूचना मिलते ही आशियाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़िता को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे विशेष निगरानी में रखा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी पांच आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ संबंधित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।

प्रशासनिक जांच और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

इस घटना के बाद स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। पुलिस और प्रशासन द्वारा निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के सत्यापन और निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है।

 इलाके में तनाव और आक्रोश

घटना की जानकारी फैलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश और चिंता का माहौल बन गया। नागरिकों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और तेज जांच की मांग की है तथा पीड़िता को न्याय दिलाने की अपील की है।

लोगों की सूझबूझ से पकड़े गए आरोपी

​बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय निवासियों ने साहस दिखाते हुए घेराबंदी की और भागने की कोशिश कर रहे पांचों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर आरोपियों को हिरासत में लिया।

पुलिस का बयान

पुलिस प्रशासन ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Weather Impact: बेमौसम बारिश पर सरकार अलर्ट: किसानों को राहत दिलाने के लिए सीएम योगी के सख्त निर्देश
लखनऊ
बेमौसम बारिश पर सीएम योगी सख्त: किसानों के बीच रहें अधिकारी, नुकसान का तुरंत आकलन कर, दिलाएं मुआवजा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Apr 2026 09:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Crime: आशियाना में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म: पांच आरोपी गिरफ्तार, इलाके में भारी आक्रोश

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हिमंता बिस्वा सरमा पर अखिलेश यादव का तंज, गौमांस खाने वाले बयान पर साधा निशाना, भाजपा हटाने की कही बात

akhilesh-yadav-attack-bjp-himanta-biswa-sarma-beef-statement
लखनऊ

पीपीपी मॉडल पर यूपी के 49 बस स्टेशनों का कायाकल्प: एयरपोर्ट जैसी मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

पीपीपी मॉडल पर यूपी के 49 बस स्टेशनों का कायाकल्प: एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होंगे आधुनिक बस अड्डे (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP में ईंधन कालाबाजारी पर सख्ती: हजारों छापे, सैकड़ों एफआईआर, सरकार अलर्ट मोड में

यूपी में ईंधन कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, 23 हजार छापे, 238 एफआईआर दर्ज (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

बेमौसम बारिश पर सरकार अलर्ट: किसानों को राहत दिलाने के लिए सीएम योगी के सख्त निर्देश

बेमौसम बारिश पर सीएम योगी सख्त: किसानों के बीच रहें अधिकारी, नुकसान का तुरंत आकलन कर, दिलाएं मुआवजा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026: सीएम योगी करेंगे उद्घाटन, देशभर के वैज्ञानिक जुटेंगे

लखनऊ में त्रिदिवसीय उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.