Lucknow Crime: आशियाना में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म: पांच आरोपी गिरफ्तार, इलाके में भारी आक्रोश

सूचना मिलते ही आशियाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़िता को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे विशेष निगरानी में रखा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी पांच आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ संबंधित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।