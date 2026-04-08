Lucknow Crime: आशियाना में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म: पांच आरोपी गिरफ्तार, इलाके में भारी आक्रोश

लखनऊ: आशियाना क्षेत्र में नाबालिग से जुड़ी गंभीर आपराधिक घटना, पांच आरोपी गिरफ्तार; जांच जारी (Source: Police Media Cell)
Lucknow Minor Gang: राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र से एक गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित रूप से हिंसा और दुष्कर्म की वारदात का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच प्रक्रिया जारी है।
पुलिस से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पीड़िता एक नाबालिग है जो अपने दैनिक कार्य से घर लौट रही थी। इसी दौरान वह एक निर्माणाधीन भवन में रुकी, जहां कथित रूप से पहले से मौजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके साथ गंभीर अपराध किया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
सूचना मिलते ही आशियाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़िता को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे विशेष निगरानी में रखा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी पांच आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ संबंधित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।
इस घटना के बाद स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। पुलिस और प्रशासन द्वारा निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के सत्यापन और निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है।
घटना की जानकारी फैलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश और चिंता का माहौल बन गया। नागरिकों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और तेज जांच की मांग की है तथा पीड़िता को न्याय दिलाने की अपील की है।
बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय निवासियों ने साहस दिखाते हुए घेराबंदी की और भागने की कोशिश कर रहे पांचों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर आरोपियों को हिरासत में लिया।
पुलिस प्रशासन ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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