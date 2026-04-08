लखनऊ में कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026: सीएम योगी करेंगे उद्घाटन, देशभर के वैज्ञानिक जुटेंगे

UP Krishi Vigyan Congress 2026 Begins in Lucknow: राजधानी लखनऊ में बुधवार से त्रिदिवसीय उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस आयोजन को कृषि क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और विकास को नई दिशा देने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

