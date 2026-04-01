Shiksha Mitra: मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी: शिक्षामित्र और अनुदेशक हुए मालामाल, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Shiksha Mitra UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षा कर्मियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है।

