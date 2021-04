अस्पताल, बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर्स यूपी में सबसे ज्यादा, फिर भी कोरोना के हर रोज 30 हजार से ज्यादा मामले

Hospitals, Beds, ICU and Ventilators in UP: बात अस्पताल की हो, बेड की हो, आईसीयू या फिर वेंटिलेटर की हो, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर (Medical infrastructures in UP) के हर मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है।