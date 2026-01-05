22 लोगों की एक-एक कर गिरती गई लाशें, गिड़गिड़ाने पर भी नहीं बची जान, कैसे एक महिला बनी खौफ का नाम

1983 में इंदिरा गांधी की अपील और मध्यप्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह के सामने फूलन ने शर्तों के साथ सरेंडर किया। 11 साल जेल में रहीं, जहां 48 केस चलते रहे। 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने केस वापस लिए और वे रिहा हुई। जेल से निकलकर फूलन ने नया जीवन चुना, उम्मेद सिंह से शादी की और 1996 में समाजवादी पार्टी से मिर्जापुर की सांसद बनीं। गरीबों, दलितों और महिलाओं की आवाज बनीं, लेकिन बदले की आग कभी नहीं बुझी। फूलन देवी को 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उसके घर के गोली मारकर हत्या कर दी गई।