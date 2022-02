नाबालिग का भी बनवाएं पैन कार्ड, जानें आवेदन प्रक्रिया, फीस और दस्तावेज

आमतौर पर लोग 18 साल के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं लेकिन नियमों में कुछ बदलाव के बाद नाबालिग का भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। अगर आप किसी नाबालिग का पैन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके अपनाकर कार्ड बनवा सकते हैं।

पैन कार्ड आज के समय में बहुत जरूरी दस्तावेज है। सरकारी कार्यालय में पैसे ट्रांसफर करने से लेकर नया अकाउंट खुलवाने या निवेश करने पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। किसी परीक्षा का फॉर्म भरना हो, तो भी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर लोग 18 साल के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं लेकिन नियमों में कुछ बदलाव के बाद नाबालिग का भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। अगर आप किसी नाबालिग का पैन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके अपनाकर कार्ड बनवा सकते हैं।

नाबालिग का How to Apply for PAN Card of Minor Child Know Application Processभी बनवाएं पैन कार्ड, जानें आवेदन प्रक्रिया, फीस और दस्तावेज