Mobile चोरी हो, खो जाए, किसी ने ऑफ कर दिया, तो 2 स्टेप में मिलेगा आपका स्मार्ट फोन

आज के समय में मोबाइल खो जाना या चोरी हो जाना किसी अपने के जानें जैसा लगता है। उतनी तकलीफ होती है। फिर उसे पाने के लिए मन तड़प उठता है। क्योंकि 90 % लोगों का बिजनेस या यूं कहें की काम और पर्सनल बातें मोबाइल से ही जुड़ी होती हैं। उसके नहीं मिलने से काफी परेशानी होती है। हम आपको बता रहे हैं बस तीन सिम्पल स्टेप जिससे आसानी से अपना मोबाइल वापस पा सकते हैं।

March 24, 2022

स्मार्टफोन खो जाने या चोरी हो जाने पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. दरअसल, सभी Android स्मार्टफोन में ऐसे टूल होते हैं, जिनकी मदद से उन्हें सिक्योर रखा जा सकता है. इसके साथ ही इन स्मार्टफोन को आसानी से ट्रैक भी किया जा सकता है.

Mobile Theft सबसे पहले क्या करें? अपने फोन नंबर पर कॉल करनी चाहिए. हो सकता है आपका फोन खोया ही नहीं हो, बल्कि आपने उसे कहीं छोड़ दिया हो. ऐसे में आप किसी दूसरे नंबर से फोन पर कॉल कर उसे आसानी से खोज सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति के हाथ आपका फोन लगता है तो वह उसे आप तक पहुंचाने में मदद भी कर सकता है.

अपने मोबाइल को अक्सर लॉक रखना चाहिए। जिससे मोबाइल जिसके भी हाथ लगे वो उसे खोल न सके। अब अगर कॉल करने पर वह स्विच ऑफ आ रहा है. तो भी दूसरा तरीका है। आज कल Android स्मार्टफोन हो या फिर iPhone दोनों ही बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आते हैं. इसके अलावा आप अपने फोन को दूसरे तरीकों से भी लॉक कर सकते हैं, जिससे कोई दूसरा आपके डेटा तक ना पहुंच सके.

iPhone यूजर्स पहले दूसरे डिवाइस में लॉगइन कर फोन पर Lost Mode एक्टिवेट करना होगा. साथ ही आप Find My iPhone ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं अगर आप Android यूजर हैं, तो Android Device Manager का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से आप Find My Device ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही अपने फोन से डेटा को डिलीट भी सकते हैं. अगर आपके फोन में GPS ऑन है, तो Find My Device ऑप्शन आपकी काफी मदद कर सकता है.

Android Mobile आपको इन-बिल्ट लोकेशन ट्रैकिंग सर्विस मिलती है, जिसकी मदद से आप अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं. हालांकि, अगर अपने डिवाइस का GPS ऑफ कर रखा होगा, तो यह ऑप्शन आपकी मदद नहीं कर सकेगा.

कैसे इस्तेमाल करें Find My? सबसे पहले आपको iPhone में जाकर Settings > > Find My पर जाना होगा. यहां आपको अपनी Apple ID के जरिए साइन-इन करना होगा. साइन-इन के बाद आपको Find My iPhone पर टैप करना होगा और इसे इनेबल करना होगा. Find My Network की मदद से आप फोन में नेटवर्क नहीं होने पर भी अपने डिवाइस को खोज सकेंगे.

Find My Network के ऑन करने पर फोन के ऑफ होने के बाद भी यूजर 24 घंटे तक अपने डिवाइस की लोकेशन ट्रैक कर सकता है. अगर आपके पास दूसरा Apple डिवाइस नहीं है तो आप iCloud.com की मदद से अपने डिवाइस को खोज सकते हैं.

Android यूजर्स क्या करें? Google यूजर्स को सबसे पहले android.com/find पर जाना होगा. फिर अपने गूगल अकाउंट से साइन-इन करना होगा. इसके बाद यूजर्स को Lost Phone के आईकन पर क्लिक करना होगा, जो स्क्रीन के टॉप पर मिलेगा. आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर फोन की लोकेशन देख सकेंगे. इसके साथ ही आप फोन का डेटा आसानी से डिलीट कर सकते हैं. यूजर्स फोन से iCloud और Google Account का सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं. हालांकि ऐसा करने के बाद आप अपने फोन को दोबारा ट्रैक नहीं कर सकेंगे.

