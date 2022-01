Aadhar Card-Pan Card Link: जल्द कर लें PAN Card को Aadhar Card से लिंक, वरना देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना

Aadhar Card-Pan Card Link: 31 मार्च तक अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिकं करवा दें। अन्यथा आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 31 मार्च के बाद आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल, आखिरी तारीख के बाद आधार और पैन कार्ड लिंक करने पर एक हजार रुपये की फीस देनी होगी।

Aadhar Card-Pan Card Link: पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) को लेकर एक बड़ी खबर हैं। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च तक अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिकं करवा दें। अन्यथा आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 31 मार्च के बाद आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल, आखिरी तारीख के बाद आधार और पैन कार्ड लिंक करने पर एक हजार रुपये की फीस देनी होगी। वहीं, अगर इस दौरान इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो उस स्थिति में यह जुर्माना 10 हजार रुपये तक का हो सकता है।

