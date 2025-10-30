UP Contract Teachers: 10 नए मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की तैनाती

विशेष सचिव गिरजेश कुमार त्यागी ने बताया कि यह निर्णय केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का ठोस प्रयास है। विशेष सचिव (उच्च शिक्षा) गिरजेश कुमार त्यागी ने कहा कि प्रदेश के हर मंडल में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब यह आवश्यक हो गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी तैनात होकर निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करें ताकि शिक्षण कार्य, परीक्षाओं की पारदर्शिता और विद्यार्थियों के हित में नीति-निर्माण बेहतर ढंग से हो सके। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों का निरीक्षण करें, बुनियादी सुविधाओं का आकलन करें और समस्याओं की रिपोर्ट नियमित रूप से शासन को भेजें।