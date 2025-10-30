सोना-चांदी के भाव उछले, जानें 24 कैरेट गोल्ड का नया रेट

सर्राफा व्यापारी विनोद माहेश्वरी ने बताया कि वर्तमान में बाजार में भावों में अस्थिरता बनी हुई है। उन्होंने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे खरीदारी करने से पहले मौजूदा दरें देखकर ही सौदा करें, क्योंकि बाजार में तेजी और मंदी दोनों का माहौल बना हुआ है। भाव में तेजी-मंदी का दौर है, इसलिए हर ग्राहक को सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर जांच लेना चाहिए,”-विनोद माहेश्वरी, सर्राफा व्यापारी। उनका कहना है कि त्योहारी सीजन के चलते बाजार में मांग तो बनी हुई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर की विनिमय दर में बदलाव के कारण व्यापारी सतर्क हैं।