सोना-चांदी के भाव उछले, जानें 24 कैरेट गोल्ड का नया रेट

Gold and Silver Prices Surge: राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों के भाव में हल्की तेजी देखी गई। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार स्थानीय बाजार में सोने के दामों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है, वहीं चांदी की कीमतों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज किया गया। वैश्विक बाजार में सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों और डॉलर की मजबूती का असर स्थानीय बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है।
सर्राफा एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोना आज ₹1,25,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,15,200 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹95,100 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है। यह दरें केवल शुद्ध सोने के लिए हैं। खुदरा ग्राहकों को इन दरों के अतिरिक्त जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अलग से देना होगा।
सोने के साथ-साथ चांदी के भावों में भी तेजी देखी जा रही है। सर्राफा एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि आज लखनऊ बाजार में चाँदी के आभूषणों की कीमत ₹1,54,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। चाँदी के दामों में आई यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आए उतार-चढ़ाव का परिणाम मानी जा रही है।
सर्राफा व्यापारी विनोद माहेश्वरी ने बताया कि वर्तमान में बाजार में भावों में अस्थिरता बनी हुई है। उन्होंने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे खरीदारी करने से पहले मौजूदा दरें देखकर ही सौदा करें, क्योंकि बाजार में तेजी और मंदी दोनों का माहौल बना हुआ है। भाव में तेजी-मंदी का दौर है, इसलिए हर ग्राहक को सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर जांच लेना चाहिए,”-विनोद माहेश्वरी, सर्राफा व्यापारी। उनका कहना है कि त्योहारी सीजन के चलते बाजार में मांग तो बनी हुई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर की विनिमय दर में बदलाव के कारण व्यापारी सतर्क हैं।
दीवाली, धनतेरस और शादी के मौसम की आहट के साथ ही सोना और चांदी की खरीदारी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सर्राफा बाजार के दुकानदारों के अनुसार, इस समय ग्राहकों की भीड़ पहले से ज्यादा है। जहाँ कुछ ग्राहक निवेश के रूप में सोना खरीद रहे हैं, वहीं कई लोग पारंपरिक रूप से धनतेरस पर सोने-चाँदी के सिक्के और आभूषण खरीदने को शुभ मानते हैं। लखनऊ के चौक, अमीनाबाद, आलमबाग और हजरतगंज जैसे प्रमुख सर्राफा बाजारों में इन दिनों ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ गई है। हालांकि, बढ़ते दामों के कारण छोटे निवेशक थोड़े सतर्क नजर आ रहे हैं।
