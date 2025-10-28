Cyclone METHA: मैंथा चक्रवात से यूपी में बदला मौसम, बारिश ने बढ़ाई ठंड-लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश का मौसम दोहरे प्रभाव में है। एक तरफ अरब सागर से उठे मैंथा चक्रवात के कारण पश्चिमी हवाएँ नमी लेकर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर एरिया (Low Pressure Area) पूर्वी हवाओं के जरिए नमी को बढ़ा रहा है। इस वजह से प्रदेश के आसमान में लगातार बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि “अरब सागर से उठे चक्रवात का असर गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए मध्य भारत तक पहुँच चुका है। वहीं बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सक्रिय है। इन दोनों प्रणालियों के मिलने से प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादलों की सक्रियता बढ़ी है, जिससे बारिश हो रही है।”