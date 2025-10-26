Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Holiday in Lucknow: 28 अक्टूबर को लखनऊ में पब्लिक Holiday, प्रशासन ने कसी कमर

Public Holiday in UP: लखनऊ में 28 अक्टूबर को छठ महापर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था सहित विशेष इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से पूजा कर सकें।

Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 26, 2025

लखनऊ बंद, DM ने जारी किया आदेश (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

लखनऊ बंद, DM ने जारी किया आदेश (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Holiday in Lucknow Chhath Puja: लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर राजधानी लखनऊ में 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से आदेश जारी कर बताया गया कि छठ पूजा को देखते हुए इस दिन सरकारी, अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यह निर्णय उन लाखों श्रद्धालुओं को राहत देने वाला है, जो इस पर्व को बड़ी श्रद्धा और अनुशासन के साथ मनाते हैं। छठ पूजा विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी आस्थात्मक परंपराओं में से एक मानी जाती है।

सरकारी आदेश और प्रशासन की तैयारी

जिलाधिकारी लखनऊ ने अपने आदेश में कहा कि 28 अक्टूबर को छठ पूजा का मुख्य आयोजन सूर्योदय अर्घ्य के साथ संपन्न होगा। इस दौरान घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इसी को ध्यान में रखते हुए:

  • . घाटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती
  • . स्वच्छता के विशेष इंतजाम
  • . प्रकाश व्यवस्था और जनसुविधाएं
  • . मेडिकल टीमें और लाइफगार्ड की उपलब्धता
  • . ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था में बदलाव

नगर निगम और जिला प्रशासन को साफ-सफाई और पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए विशेष योजना बनाई है।

अवकाश को लेकर उठी थी मांग

अखिल भारतीय भोजपुरी समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 27 और 28 अक्टूबर दोनों दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी, ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के पर्व की सभी परंपराओं का पालन कर सकें।

बता दें कि छठ पर्व में-

  • पहले दिन नहाय-खाय
  • दूसरे दिन खरना
  • तीसरे दिन संध्या अर्घ्य
  • चौथे दिन उषा अर्घ्य
  • के बाद व्रत खोला जाता है।
  • लखनऊ समेत पूरे यूपी में लाखों लोग इस पर्व को परिवार सहित मनाते हैं।

सरकारी अवकाश सूची में स्थिति

  • उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक अवकाश सूची के अनुसार, 28 अक्टूबर निर्बंधित अवकाश के रूप में शामिल है। अर्थात कर्मचारी इच्छानुसार अवकाश ले सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इसे स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है जिससे
  • . स्कूल- कॉलेज बंद
  • . सरकारी कार्य प्रभावित होंगे
  • . कोर्ट और प्रमुख विभागों में भी अवकाश

बता दें कि यह आदेश केवल लखनऊ जनपद पर लागू होगा। घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ की तैयारी

लखनऊ में प्रमुख घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है:

  • गोंडा घाट
  • कुड़िया घाट (चौक क्षेत्र)
  • लक्ष्मण मेला घाट
  • झूलेलाल पार्क घाट
  • गोमती नदी किनारे बने अन्य घाट

नगर निगम ने घाटों को साफ कर स्लिपरोधी चादर, बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था से सुरक्षित बनाया है।

  • स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध रहेगी —
  • . एंबुलेंस
  • . एनडीआरएफ/एसडीआरएफ टीमें
  • . मेडिकल कैंप

ट्रैफिक प्लान भी लागू

  • श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई मार्ग बदले जाएंगे।
  • पुलिस ने अपील की है कि लोग पूजा स्थल के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें और भीड़भाड़ से बचें।

धार्मिक आस्था से जुड़ा पावन पर्व

  • छठ पूजा की विशेषता यह है कि इसमें
  • . जल ही पूजा का माध्यम
  • . कठोर व्रत, निर्जला उपवास
  • . प्रकृति और सूर्य उपासना का संगम

यह पर्व शुद्धता, अनुशासन और आस्था के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सूर्य अर्घ्य के समय घाटों से भक्तों के सामूहिक गीत और पूजा अर्चना से पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भर जाता है।

लखनऊ में सांस्कृतिक उत्साह

  • राजधानी में छठ केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि
  • . सामाजिक एकता
  • . सामूहिक सहयोग
  • . लोक परंपराओं का संरक्षण का प्रतीक बन चुका है।

विभिन्न स्वयंसेवी संगठन श्रद्धालुओं को

  • प्रसाद वितरण
  • चाय एवं जल सेवा
  • वृद्ध और महिलाओं को सहायताभी उपलब्ध कराएंगे।

प्रशासन की चेतावनी और अपील

  • जिलाधिकारी ने लोगों से विशेष अपील की है:
  • .  घाटों पर कचरा न फैलाएं. नदी में प्लास्टिक और पूजा सामग्री न डालें. बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें. प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें
  • अगर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो पुलिस और हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत सूचना देने को कहा गया है।

खबर शेयर करें:

