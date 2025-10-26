Holiday in Lucknow: 28 अक्टूबर को लखनऊ में पब्लिक Holiday, प्रशासन ने कसी कमर

Holiday in Lucknow Chhath Puja: लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर राजधानी लखनऊ में 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से आदेश जारी कर बताया गया कि छठ पूजा को देखते हुए इस दिन सरकारी, अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यह निर्णय उन लाखों श्रद्धालुओं को राहत देने वाला है, जो इस पर्व को बड़ी श्रद्धा और अनुशासन के साथ मनाते हैं। छठ पूजा विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी आस्थात्मक परंपराओं में से एक मानी जाती है।