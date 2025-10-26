Holiday in Lucknow: 28 अक्टूबर को लखनऊ में पब्लिक Holiday, प्रशासन ने कसी कमर

लखनऊ बंद, DM ने जारी किया आदेश (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Holiday in Lucknow Chhath Puja: लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर राजधानी लखनऊ में 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से आदेश जारी कर बताया गया कि छठ पूजा को देखते हुए इस दिन सरकारी, अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यह निर्णय उन लाखों श्रद्धालुओं को राहत देने वाला है, जो इस पर्व को बड़ी श्रद्धा और अनुशासन के साथ मनाते हैं। छठ पूजा विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी आस्थात्मक परंपराओं में से एक मानी जाती है।
जिलाधिकारी लखनऊ ने अपने आदेश में कहा कि 28 अक्टूबर को छठ पूजा का मुख्य आयोजन सूर्योदय अर्घ्य के साथ संपन्न होगा। इस दौरान घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इसी को ध्यान में रखते हुए:
नगर निगम और जिला प्रशासन को साफ-सफाई और पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए विशेष योजना बनाई है।
अखिल भारतीय भोजपुरी समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 27 और 28 अक्टूबर दोनों दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी, ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के पर्व की सभी परंपराओं का पालन कर सकें।
बता दें कि छठ पर्व में-
बता दें कि यह आदेश केवल लखनऊ जनपद पर लागू होगा। घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ की तैयारी
लखनऊ में प्रमुख घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है:
नगर निगम ने घाटों को साफ कर स्लिपरोधी चादर, बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था से सुरक्षित बनाया है।
यह पर्व शुद्धता, अनुशासन और आस्था के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सूर्य अर्घ्य के समय घाटों से भक्तों के सामूहिक गीत और पूजा अर्चना से पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भर जाता है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग