 लखनऊ में घर खरीदने का सुनहरा मौका, LDA का ऑफर 6 नवम्बर तक

LDA Flats: लखनऊ में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA ) की आवासीय योजनाएँ बड़ी राहत और अवसर लेकर आई हैं। इस वर्ष दिवाली के मौके पर एलडीए के फ्लैट्स की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिला है। प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महज 30 दिनों की अवधि में LDA के 589 फ्लैट बुक हुए हैं। लोगों के इसी उत्साह और मांग को देखते हुए एलडीए ने अपना आकर्षक डिस्काउंट ऑफर 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है।