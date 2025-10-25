Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

 लखनऊ में घर खरीदने का सुनहरा मौका, LDA का ऑफर 6 नवम्बर तक

LDA Real Estate: लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) की आवासीय योजनाओं को दिवाली सीजन में जबरदस्त सफलता मिली है। मात्र 30 दिनों में 589 फ्लैट बुक हुए हैं। लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए एलडीए ने फ्लैटों पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर की अवधि को 6 नवम्बर 2025 तक बढ़ा दिया है, जिससे घर खरीदारों में उत्साह है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 25, 2025

589 अपार्टमेंट्स बिके, 6 नवम्बर तक बढ़ा दिया गया डिस्काउंट ऑफ़र (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

589 अपार्टमेंट्स बिके, 6 नवम्बर तक बढ़ा दिया गया डिस्काउंट ऑफ़र (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

LDA Flats: लखनऊ में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA ) की आवासीय योजनाएँ बड़ी राहत और अवसर लेकर आई हैं। इस वर्ष दिवाली के मौके पर एलडीए के फ्लैट्स की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिला है। प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महज 30 दिनों की अवधि में LDA के 589 फ्लैट बुक हुए हैं। लोगों के इसी उत्साह और मांग को देखते हुए एलडीए ने अपना आकर्षक डिस्काउंट ऑफर 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है।

अब यह स्पेशल फेस्टिव डिस्काउंट ऑफर 6 नवम्बर, 2025 तक लागू रहेगा। इस अवधि में फ्लैट बुक करने वालों को 01 लाख से 02 लाख रुपये तक की सीधी छूट प्राप्त होगी। साथ ही पहले से उपलब्ध सभी छूट और सुविधाएं भी मान्य रहेंगी।

‘पहले आओ-पहले पाओ’ पर तैयार फ्लैट

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध तैयार (Ready to Move) फ्लैट्स को ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ के तहत बेचा जा रहा है। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए 22 सितम्बर से 22 अक्टूबर 2025 तक बंपर छूट ऑफर की शुरुआत की गई थी।

इस ऑफर के तहत छूट की श्रेणी इस प्रकार रही-

  • 20 लाख से 50 लाख रुपये की कीमत वाले फ्लैट पर - 01 लाख की छूट
  • 50 लाख से 75 लाख रुपये की कीमत वाले फ्लैट पर- 1.50 लाख की छूट
  • 75 लाख से अधिक कीमत वाले फ्लैट पर- 02 लाख रुपये की छूट
  • लोगों ने इस ऑफर को हाथों-हाथ लिया, जिसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड बुकिंग दर्ज हुई। इसी सफलता को आधार बनाते हुए एलडीए ने ऑफर को और बढ़ाने का निर्णय लिया।

भुगतान पर अतिरिक्त लाभ की सुविधा भी जारी

LDA की योजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों को केवल सीधी छूट ही नहीं, बल्कि भुगतान के आधार पर अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है।

  • 45 दिनों के भीतर संपूर्ण धनराशि जमा करने पर- 06% अतिरिक्त छूट
  • 90 दिनों के भीतर भुगतान करने पर - 03% अतिरिक्त छूट
  • इस प्रकार ग्राहकों को कुल मिलाकर काफी बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है।
  • 500 से 1900 वर्ग फुट तक के विकल्प
  • उपाध्यक्ष के अनुसार प्राधिकरण की परियोजनाओं में-
  • 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK
  • 500 से 1900 वर्ग फुट क्षेत्रफल
  • लगभग 22 लाख से 1.08 करोड़ रुपये मूल्य सीमा में फ्लैट उपलब्ध हैं।
  • सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए भुगतान शर्तें भी बेहद लचीली रखी गई हैं।
  • सरकारी कर्मचारियों को 25% राशि पर
  • सामान्य नागरिकों को 35% राशि पर

हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत फ्लैट का कब्जा प्रदान किया जा रहा है। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति (सुलभ आवास एवं ईडब्ल्यूएस को छोड़कर) किसी भी बहुमंजिला योजना में एक से अधिक फ्लैट खरीद सकता है।

किन योजनाओं में हुई सर्वाधिक बुकिंग

अपर सचिव सी.पी. त्रिपाठी ने बताया कि इस दिवाली सीजन पर एलडीए के अपार्टमेंट्स की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई।

  • इन योजनाओं में लोगों ने सर्वाधिक रुचि दिखाई--
  • देवपुर पारा योजना- 382 फ्लैट बुक
  • सोपान इन्क्लेव-2, प्रियदर्शिनी योजना (सीतापुर रोड) -56 फ्लैट बुक
  • अश्लेषा अपार्टमेंट-18 फ्लैट बुक
  • रश्मि लोक अपार्टमेंट- 15 फ्लैट बुक
  • इन आंकड़ों से साफ है कि देवपुर पारा योजना इस बार सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट साबित हुई है।

इन योजनाओं में उपलब्ध हैं फ्लैट

LDA  की इन प्रमुख योजनाओं में फ्लैट उपलब्ध हैं-

  • गोमती नगर योजना
  • जानकीपुरम योजना
  • प्रियदर्शिनी योजना (सीतापुर रोड)
  • अलीगंज योजना
  • कानपुर रोड योजना
  • देवपुर पारा योजना
  • शारदा नगर योजना

इन योजनाओं में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क, स्कूल, अस्पताल आदि सभी शहरी सुविधाएँ मौजूद हैं, जो खरीदारों की पहली पसंद बन रही हैं।

घर खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका

लखनऊ में रियल एस्टेट पिछले कुछ वर्षों से तेजी पर है। निजी बिल्डरों के मुकाबले सरकारी प्राधिकरण की विश्वसनीयता, पारदर्शी प्रक्रिया और उचित मूल्य एलडीए के फ्लैट्स को और आकर्षक बनाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि--

फेस्टिव सीजन

बढ़ती जनसंख्या

बेहतर शहरी विकास

इन सब कारकों के कारण राजधानी में आवास की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं, इस बार स्पेशल ऑफर के चलते मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की घर खरीदने की उम्मीदें भी काफी मजबूत हुई हैं।

LDA की अपील

प्राधिकरण ने शहरवासियों से अपील की है कि जो लोग अपने बजट में घर खरीदने का बेहतर मौका तलाश रहे हैं, उनके लिए यह ऑफर एक उत्कृष्ट अवसर है। इच्छुक लोग निर्धारित अवधि यानी 6 नवम्बर, 2025 तक फ्लैट बुक कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

