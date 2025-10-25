 लखनऊ में घर खरीदने का सुनहरा मौका, LDA का ऑफर 6 नवम्बर तक

589 अपार्टमेंट्स बिके, 6 नवम्बर तक बढ़ा दिया गया डिस्काउंट ऑफ़र (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
LDA Flats: लखनऊ में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA ) की आवासीय योजनाएँ बड़ी राहत और अवसर लेकर आई हैं। इस वर्ष दिवाली के मौके पर एलडीए के फ्लैट्स की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिला है। प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महज 30 दिनों की अवधि में LDA के 589 फ्लैट बुक हुए हैं। लोगों के इसी उत्साह और मांग को देखते हुए एलडीए ने अपना आकर्षक डिस्काउंट ऑफर 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है।
अब यह स्पेशल फेस्टिव डिस्काउंट ऑफर 6 नवम्बर, 2025 तक लागू रहेगा। इस अवधि में फ्लैट बुक करने वालों को 01 लाख से 02 लाख रुपये तक की सीधी छूट प्राप्त होगी। साथ ही पहले से उपलब्ध सभी छूट और सुविधाएं भी मान्य रहेंगी।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध तैयार (Ready to Move) फ्लैट्स को ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ के तहत बेचा जा रहा है। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए 22 सितम्बर से 22 अक्टूबर 2025 तक बंपर छूट ऑफर की शुरुआत की गई थी।
LDA की योजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों को केवल सीधी छूट ही नहीं, बल्कि भुगतान के आधार पर अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है।
हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत फ्लैट का कब्जा प्रदान किया जा रहा है। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति (सुलभ आवास एवं ईडब्ल्यूएस को छोड़कर) किसी भी बहुमंजिला योजना में एक से अधिक फ्लैट खरीद सकता है।
अपर सचिव सी.पी. त्रिपाठी ने बताया कि इस दिवाली सीजन पर एलडीए के अपार्टमेंट्स की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई।
LDA की इन प्रमुख योजनाओं में फ्लैट उपलब्ध हैं-
इन योजनाओं में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क, स्कूल, अस्पताल आदि सभी शहरी सुविधाएँ मौजूद हैं, जो खरीदारों की पहली पसंद बन रही हैं।
लखनऊ में रियल एस्टेट पिछले कुछ वर्षों से तेजी पर है। निजी बिल्डरों के मुकाबले सरकारी प्राधिकरण की विश्वसनीयता, पारदर्शी प्रक्रिया और उचित मूल्य एलडीए के फ्लैट्स को और आकर्षक बनाते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि--
फेस्टिव सीजन
बढ़ती जनसंख्या
बेहतर शहरी विकास
इन सब कारकों के कारण राजधानी में आवास की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं, इस बार स्पेशल ऑफर के चलते मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की घर खरीदने की उम्मीदें भी काफी मजबूत हुई हैं।
प्राधिकरण ने शहरवासियों से अपील की है कि जो लोग अपने बजट में घर खरीदने का बेहतर मौका तलाश रहे हैं, उनके लिए यह ऑफर एक उत्कृष्ट अवसर है। इच्छुक लोग निर्धारित अवधि यानी 6 नवम्बर, 2025 तक फ्लैट बुक कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग