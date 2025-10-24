Railway: छठ पर्व: लखनऊ-गोरखपुर रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे सुरक्षा व सुविधा व्यवस्था

लखनऊ जंक्शन और गोरखपुर स्टेशन पर छठ पर्व पर सुरक्षा व सुविधा का पुख्ता इंतजाम (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Railway Chhath Festival 2025: छठ पर्व की तैयारी में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। लखनऊ जंक्शन, गोरखपुर समेत मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे मॉनिटरिंग के साथ वॉर रूम का संचालन किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस पर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने, उनकी मदद करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया है।
छठ पर्व के दौरान हजारों श्रद्धालु गंगा और सरयू तट पर पहुंचते हैं, जिससे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ अत्यधिक बढ़ जाती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने और यात्रियों को सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने कई उपाय किए हैं:
2. अफसरों की ड्यूटी:
रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर उच्च अधिकारियों और पुलिस/आरपीएफ के साथ मिलकर शिफ्ट-बेस ड्यूटी निर्धारित की है। अधिकारियों की मौजूदगी से भीड़ प्रबंधन, यात्रियों की सुरक्षा और मार्गदर्शन में आसानी होगी।
3. ई-हेल्प और सहायता बूथ:
प्रमुख स्टेशनों पर “आई हेल्प यू” सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे। इन बूथ्स के माध्यम से यात्रियों को टिकट, प्लेटफॉर्म दिशा, ट्रेन समय और सुरक्षा संबंधी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी।
पूर्वोत्तर रेलवे ने इस पर्व को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सुविधाओं में भी सुधार किया है ताकि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सहज बनी रहे।
2. फैसिलिटेटर और गाइड:
स्टेशन पर प्रत्येक प्लेटफार्म और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में ट्रेन और यात्री सुविधा के लिए फैसिलिटेटर नियुक्त किए गए हैं। ये कर्मचारी यात्रियों को प्लेटफार्म तक मार्गदर्शन करेंगे और किसी भी समस्या पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराएँगे।
3, QR कोड के जरिए त्वरित भुगतान प्रणाली:
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए QR कोड आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। इसका लाभ यह होगा कि यात्री टिकट या अन्य स्टेशन सेवाओं का भुगतान बिना नकदी के डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं। इससे नकदी की भीड़ कम होगी और संक्रमण संबंधी जोखिम भी घटेगा।
पूर्वोत्तर रेलवे ने बताया कि छठ पर्व के दौरान विशेष तैयारियां की गई है, जिसमें शामिल हैं:
छठ पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा और सरयू किनारे डुबकी लगाने और पूजा अर्चना करने आते हैं। इस दौरान रेल यात्रियों को कई राहत और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि छठ पर्व पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। 24 घंटे मॉनिटरिंग, आई हेल्प यू बूथ और तकनीकी नवाचारों से हम सुनिश्चित करेंगे कि हर यात्री की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो। मुख्य यातायात अधिकारी ने बताया कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए यात्री लंबी कतार में खड़े हुए बिना टिकट खरीद सकेंगे। इसके अलावा, स्टेशन पर नियुक्त फेसिलिटेटर प्लेटफार्म और ट्रेन मार्गदर्शन में मदद करेंगे।
