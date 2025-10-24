Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Railway: छठ पर्व: लखनऊ-गोरखपुर रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे सुरक्षा व सुविधा व्यवस्था

Railway War Room Monitoring: छठ पर्व के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। लखनऊ जंक्शन और गोरखपुर स्टेशन पर 24 घंटे मॉनिटरिंग, आई हेल्प यू सहायता बूथ, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और QR कोड आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली लागू की गई है।

4 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 24, 2025

लखनऊ जंक्शन और गोरखपुर स्टेशन पर छठ पर्व पर सुरक्षा व सुविधा का पुख्ता इंतजाम (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

लखनऊ जंक्शन और गोरखपुर स्टेशन पर छठ पर्व पर सुरक्षा व सुविधा का पुख्ता इंतजाम (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Railway Chhath Festival 2025: छठ पर्व की तैयारी में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। लखनऊ जंक्शन, गोरखपुर समेत मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे मॉनिटरिंग के साथ वॉर रूम का संचालन किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस पर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने, उनकी मदद करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया है।

यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण

छठ पर्व के दौरान हजारों श्रद्धालु गंगा और सरयू तट पर पहुंचते हैं, जिससे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ अत्यधिक बढ़ जाती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने और यात्रियों को सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने कई उपाय किए हैं:


  1. 24 घंटे वॉर रूम मॉनिटरिंग:
    लखनऊ जंक्शन और गोरखपुर स्टेशन पर विशेष वॉर रूम बनाए गए हैं, जहां स्टेशन और प्लेटफार्म की गतिविधियों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। वॉर रूम में उच्च अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी रहती है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

2. अफसरों की ड्यूटी:
रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर उच्च अधिकारियों और पुलिस/आरपीएफ के साथ मिलकर शिफ्ट-बेस ड्यूटी निर्धारित की है। अधिकारियों की मौजूदगी से भीड़ प्रबंधन, यात्रियों की सुरक्षा और मार्गदर्शन में आसानी होगी।

3. ई-हेल्प और सहायता बूथ:
प्रमुख स्टेशनों पर “आई हेल्प यू” सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे। इन बूथ्स के माध्यम से यात्रियों को टिकट, प्लेटफॉर्म दिशा, ट्रेन समय और सुरक्षा संबंधी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

सुविधाओं में तकनीकी सुधार

पूर्वोत्तर रेलवे ने इस पर्व को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सुविधाओं में भी सुधार किया है ताकि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सहज बनी रहे।


  1. ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM):
    स्टेशनों पर टिकट खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन का व्यापक उपयोग किया गया है। इससे लंबी टिकट कतारों में लगने वाले समय की बचत होगी और यात्रियों को त्वरित सुविधा मिलेगी।

2. फैसिलिटेटर और गाइड:
स्टेशन पर प्रत्येक प्लेटफार्म और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में ट्रेन और यात्री सुविधा के लिए फैसिलिटेटर नियुक्त किए गए हैं। ये कर्मचारी यात्रियों को प्लेटफार्म तक मार्गदर्शन करेंगे और किसी भी समस्या पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराएँगे।

3, QR कोड के जरिए त्वरित भुगतान प्रणाली:
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए QR कोड आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। इसका लाभ यह होगा कि यात्री टिकट या अन्य स्टेशन सेवाओं का भुगतान बिना नकदी के डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं। इससे नकदी की भीड़ कम होगी और संक्रमण संबंधी जोखिम भी घटेगा।

छठ पर्व के दौरान विशेष तैयारियां

पूर्वोत्तर रेलवे ने बताया कि छठ पर्व के दौरान विशेष तैयारियां की गई है, जिसमें शामिल हैं:

  • प्लेटफार्म पर सुरक्षाबलों की उपस्थिति: प्लेटफार्मों और एंट्री/एग्जिट गेट्स पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और GRP की टीमें तैनात रहेंगी।
  • ट्रेन परिचालन और भीड़ प्रबंधन: ट्रेन की समय सारणी के अनुसार परिचालन की व्यवस्था को विशेष रूप से समायोजित किया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशनों पर वैकल्पिक रास्ते और इमरजेंसी गेट्स बनाए गए हैं।
  • सुरक्षा के लिए कैमरा मॉनिटरिंग: CCTV कैमरों के माध्यम से प्लेटफार्म और टिकट काउंटर की निगरानी की जाएगी। इस तकनीकी निगरानी से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।
  • इमरजेंसी मेडिकल सुविधा: स्टेशनों पर मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित सहायता दी जा सके।

यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए राहत

छठ पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा और सरयू किनारे डुबकी लगाने और पूजा अर्चना करने आते हैं। इस दौरान रेल यात्रियों को कई राहत और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:

  • त्वरित टिकटिंग और भुगतान: ATVM और QR कोड से त्वरित भुगतान, लंबी कतारों में लगने वाले समय को कम करेगा।
  • सुरक्षा और मार्गदर्शन: सुरक्षा बलों की ड्यूटी और आई हेल्प यू बूथ्स से यात्रियों को प्लेटफार्म तक सुरक्षित मार्गदर्शन मिलेगा।
  • आपात स्थिति में सहायता: मेडिकल टीम, सुरक्षा अधिकारी और वॉर रूम मॉनिटरिंग से आपात स्थिति में तेजी से मदद मिलेगी।
  • फ्लो मैनेजमेंट: प्लेटफार्म और स्टेशन एरिया में भीड़ नियंत्रण के लिए अलग मार्ग बनाए गए हैं।

अधिकारी बोले 

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि छठ पर्व पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। 24 घंटे मॉनिटरिंग, आई हेल्प यू बूथ और तकनीकी नवाचारों से हम सुनिश्चित करेंगे कि हर यात्री की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो। मुख्य यातायात अधिकारी ने बताया कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए यात्री लंबी कतार में खड़े हुए बिना टिकट खरीद सकेंगे। इसके अलावा, स्टेशन पर नियुक्त फेसिलिटेटर प्लेटफार्म और ट्रेन मार्गदर्शन में मदद करेंगे।

तकनीकी नवाचार और डिजिटल इंडिया पहल

  • पूर्वोत्तर रेलवे ने छठ पर्व के अवसर पर डिजिटल इंडिया की दिशा में कई पहल की हैं।
  • QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली और डिजिटल टिकटिंग के माध्यम से यात्रियों की यात्रा को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाया गया है।
  • ATVM और मोबाइल एप्लिकेशन से टिकट खरीदने की प्रक्रिया तेज हुई है।
  • स्टेशन पर डिजिटल सूचना पैनल और हॉल में स्क्रीन के माध्यम से यात्रियों को ट्रेन समय और प्लेटफार्म जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
  • इस तरह तकनीकी पहल, सुरक्षा और यात्री सहायता एक साथ मिलकर छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा को सुनिश्चित करेगी। 

