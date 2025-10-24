Railway: छठ पर्व: लखनऊ-गोरखपुर रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे सुरक्षा व सुविधा व्यवस्था

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि छठ पर्व पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। 24 घंटे मॉनिटरिंग, आई हेल्प यू बूथ और तकनीकी नवाचारों से हम सुनिश्चित करेंगे कि हर यात्री की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो। मुख्य यातायात अधिकारी ने बताया कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए यात्री लंबी कतार में खड़े हुए बिना टिकट खरीद सकेंगे। इसके अलावा, स्टेशन पर नियुक्त फेसिलिटेटर प्लेटफार्म और ट्रेन मार्गदर्शन में मदद करेंगे।