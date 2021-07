फूलन देवी की प्रतिमा स्थापना पर सियासत, त्योहार में माहौल बिगड़ने की आशंका के बीच पुलिस ने जब्त की प्रतिमा

Idols of Phoolan Devi confiscated in various districts of UP- उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए पूर्व सांसद फूलन देवी की की मूर्ति पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) यूपी में प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही विभिन्न जगहोंं पर कार्यक्रम करने वाली थी। लेकिन फूलन देवी की प्रतिमा जब्त कर ली गई है।