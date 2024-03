PM Kisan Samman Nidhi Yojana 16th Installment: अटक गई है 16वीं किस्त? खुद से करें ये काम, आ जाएंगे पैसे

इस वजह से अटकी है किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 16th Installment) बता दें, इस योजना के तहत देश के किसानों को हर साल 6 हजार रुपये देने का नियम है। लाभ के इन पैसे को हर चार महीने में 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में भेजने का तय किया गया है। अब तक इसके 16 किस्त जारी कर दिए गए हैं। बीते 28 फरवरी को योजना की 16वीं किस्त जारी की गई। और कई सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके अकाउंट में अब तक 16वीं किस्त नहीं आई है। दरअसल, किस्त अटकने के पीछे कई वजह हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और कॉमन कारण है ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा न करवाना। सरकार की ओर से पहले ही क्लियर किया गया था कि जो लाभार्थी ई-केवाईसी पूरा नहीं करेंगे, उन्हें लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ई-केवाईसी पूरा न होने की वजह से बड़ी संख्या में किसानों की 16वीं किस्त अटक गई है। और इसलिए सरकार की ओर से बार-बार ई-केवाईसी पूरा कराने की बात कही जाती है।

खुद पूरा कर सकते हैं ई-केवाईसी (How to do e-KYC) यदि आपकी भी 16वीं किस्त अटक गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको भी जरूरत है ई-केवाईसी कराने की। इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाईट pmkisan.gov.in पर जाना है, होमपेज पर दाहीने कॉर्नर पर e-KYC का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस बटन पर क्लिक कर आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी पूरा करवा सकते हैं। साथ ही इस प्रोसेस को बैंक से भी पूरा कराया जा सकता है।