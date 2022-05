दिव्यांगों का काम आसान करेगा 300 ग्राम का कृत्रिम हाथ, ऐसे काम करेगा 3D Hand

IIT Artificial Hand in Foreign Startup: आईआईटी द्वारा तैयार किया गया हाथ अब दुनिया भर के दिव्यांगों के सहारा बनेगा। इस हाथ कों अपने अनुसार मोटा पतला भी किया जा सकता है।

किसी दुर्घटना में हाथ खो चुके लोगों और जन्मजात दिव्यागों के लिए आइआइटी ने महज 300 ग्राम का एक बैटरी चालित हाथ महज बनाया है। इस कृत्रिम हाथ की हथेली में लगाकर नेचुरल हाथ की तरह दिव्यांग काम कर सकते हैं। यह कृत्रिम हाथ और इसकी अंगुलियां सामान्य हाथ की तरह काम करता हैं।

IIT created Artificial Hand this on Top 5 Startup in India and Foreign